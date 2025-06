27ème European Dragster au circuit de Clastres Seraucourt-le-Grand 21 juin 2025 07:00

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-22

2025-06-21

1 compétition européenne, 3 courses et plus de 10 pays déjà représenté France, Allemagne, Suisse, Italie, Belgique, Espagne, Luxembourg, Hollande, Royaume Uni, Irlande, Angleterre, Ukraine, Andorre…

Tout ça à un seul endroit :

Clastres Dragway sur le Circuit de Clastres !

17-18 mai 2025 26e European Dragster Clastres Dragway

21-22 juin 2025 27e European Dragster Clastres Dragway

26-27 juillet 2025 28e European Dragster SPEED FINAL

Restauration rapide sur place / FoodTruck + Glace et crêpes.

Camping possible sur place pour les exposants AUTOS et MOTOS !

Camping public 5 min du circuit au Camping du Vivier aux Carpes.

Tarifs par personne :

15€/journée

25€/weekend

15€/weekend ou Journée pour les exposants AUTOS et MOTOS.

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés d’un adulte.

Parking gratuit.

Pas de prévente, les entrées se payent sur place. 25 .

La clef des champs

Seraucourt-le-Grand 02790 Aisne Hauts-de-France +33 6 73 58 58 36 atd2003@free.fr

