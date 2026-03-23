27ème Grande Bourse Avicole en Bourbonnais Espace du Levrault Saint-Germain-des-Fossés

27ème Grande Bourse Avicole en Bourbonnais

Espace du Levrault Allée des sports Saint-Germain-des-Fossés Allier

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 09:00:00

fin : 2026-05-03 15:00:00

Date(s) :

2026-05-03

27ème Grande Bourse Avicole en Bourbonnais organisée par la M.J.C.

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Espace du Levrault Allée des sports Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes georges.lecocq1@orange.fr

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English :

27th Grande Bourse Avicole en Bourbonnais organized by the M.J.C.

L’événement 27ème Grande Bourse Avicole en Bourbonnais Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-03-23 par Vichy Destinations