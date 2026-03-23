27ème Grande Bourse Avicole en Bourbonnais Espace du Levrault Saint-Germain-des-Fossés
27ème Grande Bourse Avicole en Bourbonnais Espace du Levrault Saint-Germain-des-Fossés dimanche 3 mai 2026.
27ème Grande Bourse Avicole en Bourbonnais
Espace du Levrault Allée des sports Saint-Germain-des-Fossés Allier
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 09:00:00
fin : 2026-05-03 15:00:00
Date(s) :
2026-05-03
27ème Grande Bourse Avicole en Bourbonnais organisée par la M.J.C.
.
Espace du Levrault Allée des sports Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes georges.lecocq1@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
27th Grande Bourse Avicole en Bourbonnais organized by the M.J.C.
L’événement 27ème Grande Bourse Avicole en Bourbonnais Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-03-23 par Vichy Destinations
À voir aussi à Saint-Germain-des-Fossés (Allier)
- Repas dansant Tartiflette de la MJ.C. Place de la Libération Saint-Germain-des-Fossés 28 mars 2026
- Duo de violoncelles Facéties Raphaël JOUAN et Thibaut REZNICEK Rue du Prieuré Saint-Germain-des-Fossés 29 mars 2026
- Soirée Blind Test de la MJC Place de la Libération Saint-Germain-des-Fossés 4 avril 2026
- Thé dansant du Comité des Fêtes Place de la Libération Saint-Germain-des-Fossés 12 avril 2026
- Brocante des Jeunes de la MJC Espace du Levrault Saint-Germain-des-Fossés 26 avril 2026