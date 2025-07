27eme Marché aux Puces Kintzheim

27eme Marché aux Puces Kintzheim dimanche 14 septembre 2025.

27eme Marché aux Puces

Rues du village Kintzheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-14 06:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

Date(s) :

2025-09-14

Marché aux puces de la rue de la Légion jusqu’au stade de football, buvette et petite restauration toute la journée

27ème Marché aux Puces de Kintzheim, organisé par le Racing Club de Kintzheim, de la Rue de la Légion jusqu’au stade de football. Buvette et petite restauration assurées toute la journée. .

Rues du village Kintzheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 70 37 81 56 rschmitz@wanadoo.fr

English :

Flea market from rue de la Légion to the soccer stadium, with refreshments and snacks all day

German :

Flohmarkt von der Rue de la Légion bis zum Fußballstadion, den ganzen Tag über Getränke und kleine Snacks

Italiano :

Mercatino delle pulci da rue de la Légion allo stadio di calcio, rinfreschi e spuntini per tutto il giorno

Espanol :

Mercadillo desde la rue de la Légion hasta el estadio de fútbol, refrescos y aperitivos durante todo el día

L’événement 27eme Marché aux Puces Kintzheim a été mis à jour le 2025-07-21 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme