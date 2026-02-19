27ème Marché aux Vins à Rodemack Rue de Mondorff Rodemack

27ème Marché aux Vins à Rodemack

Rue de Mondorff Gymnase Communautaire Rodemack Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-08 18:00:00

2026-03-07 2026-03-08

Viva España !

La Communauté de Communes de Cattenom et Environs, en partenariat avec la commune de Rodemack organise son 27ème Marché aux Vins au Gymnase communautaire à Rodemack, les samedi 7 et 8 mars 2026. Une nouvelle édition toujours plus enrichie ainsi qu’un détour du côté espagnol surprenants et originaux, les vins de la péninsule seront à l’honneur via un espace dédié.Tout public

Rue de Mondorff Gymnase Communautaire Rodemack 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 56 00 02 otcommunautaire@cc-ce.com

English :

Viva España!

The Communauté de Communes de Cattenom et Environs, in partnership with the commune of Rodemack, is organizing its 27th Marché aux Vins at the Gymnase communautaire in Rodemack, on Saturday March 7 and 8, 2026. The new edition will be even more enriched, with a detour to Spain: surprising and original wines from the peninsula will be featured in a dedicated area.

