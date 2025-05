27ÈME RENCONTRES FOLKLORIQUES DE MONTPELLIER – Montpellier, 17 mai 2025 07:00, Montpellier.

Hérault

27ÈME RENCONTRES FOLKLORIQUES DE MONTPELLIER Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier Hérault

Début : 2025-05-17

fin : 2025-05-17

2025-05-17

Les Rencontres Folkloriques 2025 auront lieu le 17 mai 2025, avec cette année 2 groupes français Lô Pt’iouts Jean de Vovray Annecy et les Bons Z’Enfants d’Etaples Etaples sur Mer.

Dans le cadre de l’année hommage à Max Rouquette, nous aurons également le plaisir de compter parmi nous le chœur occitan Lo Cocut.

Le programme

Samedi 17 mai 2025 27ème Rencontres folkloriques de Montpellier

– 15h30 Défilé des groupes dans l’Ecusson au départ de l’Office du tourisme

– 16h00 Spectacle folklorique Place du Marché aux fleurs (Quartier Préfecture)

– 18h00 Farandole géante avec les groupes pour clôturer le spectacle .

Allée Jean de Lattre de Tassigny

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

The Rencontres Folkloriques 2025 will take place on May 17, 2025, with 2 French groups this year: Lô Pt’iouts Jean de Vovray Annecy and les Bons Z’Enfants d’Etaples Etaples sur Mer.

German :

Das Folkloretreffen 2025 findet am 17. Mai 2025 statt. Dieses Jahr sind 2 französische Gruppen dabei: Lô Pt’iouts Jean de Vovray Annecy und Les Bons Z’Enfants d’Etaples Etaples sur Mer.

Italiano :

I Rencontres Folkloriques 2025 si svolgeranno il 17 maggio 2025, con 2 gruppi francesi quest’anno: Lô Pt’iouts Jean de Vovray Annecy e les Bons Z’Enfants d’Etaples Etaples sur Mer.

Espanol :

Los Rencontres Folkloriques 2025 tendrán lugar el 17 de mayo de 2025, con 2 grupos franceses este año: Lô Pt’iouts Jean de Vovray Annecy y les Bons Z’Enfants d’Etaples Etaples sur Mer.

