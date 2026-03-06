27ème Vide-Atelier du Grand Bassin Roubaix

27ème Vide-Atelier du Grand Bassin

27 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 11:00:00

fin : 2026-04-04 19:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Le Vide-Atelier du Grand Bassin est de retour les 4 & 5 avril 2026 !

Un week-end où nos créateurs vident leurs ateliers tissus qui attendent une seconde vie, prototypes, pièces uniques, fins de collections, mercerie, bouquins… Bref, le paradis des chineurs, bricoleurs et autres amateurs de pépites créatives ✨

C’est le moment de

* Dénicher la pièce rare

* Tomber sur LE coupon de tissu qui fait vibrer ton âme créative

* Craquer pour une trouvaille à prix tout doux

* Donner une seconde chance aux pièces imparfaites (mais tellement chouettes)

Retrouvez les stands de Bcommebroderie, Bi-bao, Charlotte braganti, Chloé kowalka, Cocoquelicots, Emilie, Crapez, Filo, Gully, Jackette, Kauri, Kolapanpan, Marine Foratier, Minuit:05, Petit Ruban, Renkart, Saturnin, sophie Masson, Studio Naïf, Paulina Plizga, Coucot, Bisou Biscoto, Delphine Lefevbre, Caroline Prevost

Le tout dans une ambiance conviviale, avec de quoi grignoter et papoter sur place

* Au Vestiaire 27 Rue de l’Espérance, Roubaix

* Entrée libre & gratuite

* ⏰ 11h 19h sur les deux jours

* Métro ligne 2 Roubaix Grand Place ou Gare Jean Lebas

* Bus 32 Z6 arrêt Jean Lebas

* V’Lille station 220 Musée art et industrie

* 20 min de Lille (D656)

27 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 99 91 20

English :

The Vide-Atelier du Grand Bassin is back on April 4 & 5, 2026!

A weekend where our creators empty their workshops: fabrics waiting for a second life, prototypes, one-off pieces, end-of-collections, haberdashery, books? In short, a paradise for bargain hunters, DIY enthusiasts and other lovers of creative nuggets?

It’s time to

* Find that rare piece

* Find THE fabric coupon that will stir your creative soul

* Fall for a find at a bargain price

* Give imperfect (but oh-so-cute) pieces a second chance

Visit the stands of Bcommebroderie, Bi-bao, Charlotte braganti, Chloé kowalka, Cocoquelicots, Emilie, Crapez, Filo, Gully, Jackette, Kauri, Kolapanpan, Marine Foratier, Minuit:05, Petit Ruban, Renkart, Saturnin, sophie Masson, Studio Naïf, Paulina Plizga, Coucot, Bisou Biscoto, Delphine Lefevbre, Caroline Prevost

All in a convivial atmosphere, with plenty to nibble and chat about on site?

* ? Au Vestiaire ? 27 Rue de l?Espérance, Roubaix

* ? Free admission

* ? 11am ? 7pm on both days

* ? Metro line 2: Roubaix Grand Place or Gare Jean Lebas

* ? Bus 32 Z6 Jean Lebas stop

* ? V?Lille: station 220 Musée art et industrie

* ? 20 min from Lille (D656)

