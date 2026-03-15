27èmes Portes Ouvertes du Domaine Les Pins

8 Route du Vignoble Bourgueil Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 11:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-02

27èmes Portes Ouvertes

Le samedi 2 et dimanche 3 mai 2026, le Domaine les Pins a le plaisir de vous accueillir pour ses habituelles Portes Ouvertes !

Au programme

– Dégustation avec verre du domaine offert

– Diverses animations

– Repas sur réservation

27èmes Portes Ouvertes

Le samedi 2 et dimanche 3 mai 2026, le Domaine les Pins a le plaisir de vous accueillir pour ses habituelles Portes Ouvertes !

Au programme

– Dégustation avec verre du domaine offert

– Diverses animations

– Repas sur réservation concocté par nos amis des foies gras lacon avec en dessert la mythique tarte vigneronne issue du vin du domaine !

Réservez votre repas dès à présent par mail ou par téléphone au 02.47.97.47.91 ou au 06.62.82.42.44 .

8 Route du Vignoble Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 47 91 pitaultlandry@orange.fr

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English :

27th Open House

On Saturday May 2 and Sunday May 3, 2026, Domaine les Pins is delighted to welcome you to its usual Open House!

On the program:

– Wine tasting with complimentary glass of Domaine Les Pins wine

– Various events

– Meals on reservation

L’événement 27èmes Portes Ouvertes du Domaine Les Pins Bourgueil a été mis à jour le 2026-03-15 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE