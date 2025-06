27es Journées du Patrimoine de Pays Divers lieux en Bourgogne-Franche-Comté Reulle-Vergy 27 juin 2025 07:00

Côte-d’Or

27es Journées du Patrimoine de Pays Divers lieux en Bourgogne-Franche-Comté 23, rue des Alisiers Reulle-Vergy Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-27

LE grand rendez-vous annuel du patrimoine de proximité, avec près de 120 animations en Bourgogne-Franche-Comté, autour d’un thème fondamental « Terre à Terre ». La Terre pour l’environnement, sa biodiversité, et ses paysages, pour ses sols fertiles pour nous nourrir, ses matériaux de construction et toutes les techniques liées… sans oublier l’argile, source d’expression artistique. Et enfin, la terre comme espace d’échanges, de rencontres entre habitants, où des liens se créent. .

Divers lieux en Bourgogne-Franche-Comté 23, rue des Alisiers

Reulle-Vergy 21121 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

English : 27es Journées du Patrimoine de Pays

German : 27es Journées du Patrimoine de Pays

Italiano :

Espanol :

L’événement 27es Journées du Patrimoine de Pays Reulle-Vergy a été mis à jour le 2025-06-20 par COORDINATION CÔTE-D’OR