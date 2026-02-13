28 ANS PLUS TARD LE TEMPLE DES MORTS, Cinéma André-Malraux, Bondy

28 ANS PLUS TARD LE TEMPLE DES MORTS Vendredi 20 février, 22h15 Cinéma André-Malraux Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-20T22:15:00+01:00 – 2026-02-21T00:19:00+01:00

Fin : 2026-02-20T22:15:00+01:00 – 2026-02-21T00:19:00+01:00

Dans ce nouveau volet de la saga, le docteur Kelson noue une relation aussi troublante qu’inattendue dont les répercussions sont susceptibles de bouleverser notre monde. De l’autre côté, la rencontre entre Spike et Jimmy Crystal tourne au cauchemar. Dans LE TEMPLE DES MORTS, ce ne sont plus les infectés qui représentent la plus grande menace pour la survie de l’espèce humaine – c’est l’absence d’humanité des rescapés qui se révèle être le danger le plus terrifiant…

Cinéma André-Malraux 25, cours de la Republique, Bondy Bondy 93140 Le Mainguy – Le Moulin à Vent Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bondyandremalraux.cine.boutique/media/3004?showId=54731 »}]

