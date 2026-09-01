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AGENDA · Saint-Alban

28. Église Saint-Alban – Journées européennes du patrimoine Rue de l’Église Saint-Alban

samedi 19 septembre 2026 · Rue de l'Église · Saint-Alban

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue de l'Église
Adresse
Eglise Saint-Alban
Ville
22400 Saint-Alban
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Saint-Alban

28. Église Saint-Alban – Journées européennes du patrimoine

Rue de l’Église Eglise Saint-Alban Saint-Alban Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19

En continu tout le week-end : Exposition à l’Église « Notre Patrimoine Ecclésiastique »   .

Rue de l’Église Eglise Saint-Alban Saint-Alban 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 32 98 98 

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English :

L’événement 28. Église Saint-Alban – Journées européennes du patrimoine Saint-Alban a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme Cap d’Erquy – Lamballe-Armor

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