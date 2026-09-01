28. Église Saint-Alban – Journées européennes du patrimoine Rue de l’Église Saint-Alban

Informations pratiques

Saint-Alban

28. Église Saint-Alban – Journées européennes du patrimoine

Rue de l’Église Eglise Saint-Alban Saint-Alban Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

En continu tout le week-end : Exposition à l’Église « Notre Patrimoine Ecclésiastique » .

Rue de l’Église Eglise Saint-Alban Saint-Alban 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 32 98 98

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English :

L’événement 28. Église Saint-Alban – Journées européennes du patrimoine Saint-Alban a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme Cap d’Erquy – Lamballe-Armor