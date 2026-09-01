28. Église Saint-Alban – Journées européennes du patrimoine Rue de l’Église Saint-Alban
samedi 19 septembre 2026 · Rue de l'Église · Saint-Alban
Informations pratiques
Saint-Alban
28. Église Saint-Alban – Journées européennes du patrimoine
Rue de l’Église Eglise Saint-Alban Saint-Alban Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
En continu tout le week-end : Exposition à l’Église « Notre Patrimoine Ecclésiastique » .
Rue de l’Église Eglise Saint-Alban Saint-Alban 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 32 98 98
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English :
L’événement 28. Église Saint-Alban – Journées européennes du patrimoine Saint-Alban a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme Cap d’Erquy – Lamballe-Armor
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