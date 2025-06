28 ème édition du marché des potiers – Limeuil 26 juillet 2025 09:30

Dordogne

28 ème édition du marché des potiers Place du port Limeuil Dordogne

Début : 2025-07-26 09:30:00

fin : 2025-07-27 19:00:00

L’ Association « Potiers en Périgord accueille 43 potières et potiers professionnels qui vous invitent à découvrir et à partager leur passion. De nombreuses animations prévues ! Gratuit

28 ème édition du marché de potiers de Limeuil sur la place du port.

A cette occasion, l’ Association Potiers en Perigord accueille 43 potières et potiers professionnels, de nombreuses animations sont prévues :

-création de corde et tournage de jarre à la corde avec Philippe Dupouy,

-un Atelier gratuit pour les enfants encadré par une animatrice professionnelle de 14h30 à 18h00

-un artiste à l’honneur Pablo Castillo qui nous fera partager sa passion

-une buvette ombragée.

Venez nombreux ! .

Place du port

Limeuil 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 08 75 14

English : 28 ème édition du marché des potiers

The « Potiers en Périgord » association welcomes 43 professional potters who invite you to discover and share their passion. Lots of entertainment planned! Free

German : 28 ème édition du marché des potiers

Der Verein « Potiers en Périgord » empfängt 43 professionelle Töpferinnen und Töpfer, die Sie einladen, ihre Leidenschaft zu entdecken und zu teilen. Zahlreiche Animationen sind geplant! Kostenlos

Italiano :

L’associazione « Potiers en Périgord » accoglie 43 ceramisti professionisti che vi invitano a scoprire e condividere la loro passione. Sono previsti molti intrattenimenti! Gratuito

Espanol : 28 ème édition du marché des potiers

La asociación « Potiers en Périgord » acoge a 43 alfareros profesionales que le invitan a descubrir y compartir su pasión. Numerosas animaciones Gratis

mis à jour le 2025-06-13