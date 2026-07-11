28 ème Foire aux puces Parc de la mairie Grézac
dimanche 23 août 2026 · Parc de la mairie · Grézac
Informations pratiques
Grézac
28 ème Foire aux puces
Parc de la mairie 14 route de Saujon Grézac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 06:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-23
L’association Grézac animation organise sa 28 ème Foire aux puces, ouvert aux professionnels et aux particuliers.
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Parc de la mairie 14 route de Saujon Grézac 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 70 05 61 grezac.animation17@gmail.com
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English :
The Gr%E9zac Animation association is organizing its 28 %E8th Flea Market, open to both professionals and the general public.
L’événement 28 ème Foire aux puces Grézac a été mis à jour le 2026-07-11 par Royan Atlantique
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