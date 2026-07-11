28 ème Foire aux puces Parc de la mairie Grézac

dimanche 23 août 2026 · Parc de la mairie · Grézac

Informations pratiques

Grézac

28 ème Foire aux puces

Parc de la mairie 14 route de Saujon Grézac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 06:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-23

L’association Grézac animation organise sa 28 ème Foire aux puces, ouvert aux professionnels et aux particuliers.

.

Parc de la mairie 14 route de Saujon Grézac 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 70 05 61 grezac.animation17@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Gr%E9zac Animation association is organizing its 28 %E8th Flea Market, open to both professionals and the general public.

L’événement 28 ème Foire aux puces Grézac a été mis à jour le 2026-07-11 par Royan Atlantique