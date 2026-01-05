28 ème Ronde des Moulins Salle Omnisport Clessé
28 ème Ronde des Moulins Salle Omnisport Clessé dimanche 12 avril 2026.
Salle Omnisport Route de Fenery Clessé Deux-Sèvres
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
-4 circuits VTT de 25 à 45 km
-5 circuits marche de 7 à 21 km .
Salle Omnisport Route de Fenery Clessé 79350 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 14 82 52 dominiqueliault@orange.fr
