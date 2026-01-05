28 ème Ronde des Moulins Salle Omnisport Clessé

28 ème Ronde des Moulins

Salle Omnisport Route de Fenery Clessé Deux-Sèvres

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

2026-04-12

28 ème Ronde des Moulins

-4 circuits VTT de 25 à 45 km

-5 circuits marche de 7 à 21 km .

Salle Omnisport Route de Fenery Clessé 79350 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 14 82 52 dominiqueliault@orange.fr

