28 février-1er mars : L'Ecole Espagnole d'Equitation de Vienne à Paris La Défense Arena
Paris La Défense Arena
Nanterre
28 février et 1 mars

Après 4 ans d’absence, l’École Espagnole d’Équitation de Vienne revient en France. 25 étalons et 8 écuyers présenteront l’élégance et l’harmonie du plus beau ballet des étalons blancs.

**L’École Espagnole d’Équitation de Vienne, la plus ancienne académie d’équitation au monde fondée en 1565, époque marquée par les arts, le classicisme et les sciences, n’a eu de cesse de former montures et écuyers à un art parfait et vivant, en s’appuyant sur des bases équestres remontant à l’époque antique. Cette institution occupe une place majeure dans le patrimoine culturel européen et autrichien.**

Centre des Hautes Écoles d’Art Équestre Classique, l’École Espagnole d’Équitation de Vienne est également un lieu d’élevage et de dressage des étalons Lipizzans… la race la plus ancienne de chevaux d’élevage d’Europe, qui font la réputation de l’école dans le monde entier.

L’École Espagnole d’Équitation de Vienne et le haras de Piber (Styrie / Autriche) qui accueille les Lipizzans, sont bien plus que des « musées vivants », ce sont les ambassadeurs mondiaux d’un art équestre que le cavalier véhicule avec L’harmonie parfaite de la chorégraphie équestre s’exprime sur une relation de partenariat s’inscrivant dans la durée entre le cavalier et sa monture.

Progressant sur la base d’un respect mutuel et d’une confiance réciproque, l’écuyer encourage et cultive les mouvements naturels du cheval. La facilité apparente et la perfection de la chorégraphie équestre sont le fruit d’intenses années de travail quotidien et d’un entrainement constant entre cavalier et monture, sans oublier l’apprentissage des capacités équestres et de dressage que les cavaliers reçoivent et qui est le point d’orgue de l’école depuis son origine.

En 2015, l’excellence de l’École est récompensée par son inscription au patrimoine immatériel de l’UNESCO, comme en 2016 avec les connaissances de l’Académie sur l’élevage et la formation de l’étalon Lipizzan. Lors de leur dernier passage en 2023 en France, à Paris, l’Ecole avait fait salle comble à l’Accor Arena.

L’École Espagnole d’Équitation de Vienne fera son retour en France pour 2 représentations exceptionnelles, le 28 février et 1er mars 2026 à Paris La Défense Arena. Au programme : 25 étalons et 8 écuyers pour présenter l’élégance et l’harmonie du plus beau ballet des étalons blancs.

Dates et horaires :

Début : 2026-02-28T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-01T18:00:00.000+01:00

https://www.aegpresents.fr/event/eeev/

Paris La Défense Arena
99 Jardins de l'Arche
Nanterre 92000
Hauts-de-Seine



