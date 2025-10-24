28 jours plus tard Théâtre Ouvert Paris

28 jours plus tard Théâtre Ouvert Paris vendredi 24 octobre 2025.

Une étrange maladie dansante se répand alors dans tout le service, puis dans tout l’hôpital, semant le chaos chez les soignant·es et les patient·es. Tout allait-il vraiment si bien ?

Tout va bien dans ce service des urgences d’un hôpital français, jusqu’à ce qu’une jeune aide-soignante se mette à danser sans pouvoir s’arrêter.

Le vendredi 24 octobre 2025

de 20h30 à 21h30

payant

Tarif unique 6€ / 4€

Gratuit avec la Carte TO

Public adultes. A partir de 13 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-24T23:30:00+02:00

fin : 2025-10-25T00:30:00+02:00

Date(s) : 2025-10-24T20:30:00+02:00_2025-10-24T21:30:00+02:00

Théâtre Ouvert 159 avenue Gambetta 75020 Paris

https://www.theatre-ouvert.com/spectacle/28-jours-plus-tard/ +33142555550 resa@theatreouvert.com https://www.facebook.com/theatreouvert1/ https://www.facebook.com/theatreouvert1/