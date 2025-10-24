28 jours plus tard Théâtre Ouvert Paris
28 jours plus tard Théâtre Ouvert Paris vendredi 24 octobre 2025.
Une étrange maladie dansante se répand alors dans tout le service, puis dans tout l’hôpital, semant le chaos chez les soignant·es et les patient·es. Tout allait-il vraiment si bien ?
Tout va bien dans ce service des urgences d’un hôpital français, jusqu’à ce qu’une jeune aide-soignante se mette à danser sans pouvoir s’arrêter.
Le vendredi 24 octobre 2025
de 20h30 à 21h30
payant
Tarif unique 6€ / 4€
Gratuit avec la Carte TO
Public adultes. A partir de 13 ans.
Date(s) : 2025-10-24T20:30:00+02:00_2025-10-24T21:30:00+02:00
Théâtre Ouvert 159 avenue Gambetta 75020 Paris
https://www.theatre-ouvert.com/spectacle/28-jours-plus-tard/ +33142555550 resa@theatreouvert.com https://www.facebook.com/theatreouvert1/ https://www.facebook.com/theatreouvert1/