28e bourse des Collectionneurs Salle des Fêtes Montlebon

28e bourse des Collectionneurs Salle des Fêtes Montlebon dimanche 19 octobre 2025.

28e bourse des Collectionneurs

Salle des Fêtes Place des Minimes Montlebon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 09:00:00

fin : 2025-10-19 12:00:00

Date(s) :

2025-10-19

Achat, échange, vente de différentes collections: cartes postales, monnaies, philatélie, capsules de Champagne, fèves, etc… Entrée libre. .

Salle des Fêtes Place des Minimes Montlebon 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 22 94 92 alainjacquet@neuf.fr

English : 28e bourse des Collectionneurs

German : 28e bourse des Collectionneurs

Italiano :

Espanol :

L’événement 28e bourse des Collectionneurs Montlebon a été mis à jour le 2025-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER