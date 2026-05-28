28e brocante de Sec-Bois Vieux-Berquin
28e brocante de Sec-Bois Vieux-Berquin samedi 25 juillet 2026.
Vieux-Berquin
28e brocante de Sec-Bois
Vieux-Berquin Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Brocante du comité des fêtes de Sec-Bois avec au programme des animations et une restauration buvette qui seront sur place afin de passer une belle journée entre amis ou en famille.
Emplacements encore disponibles, à réserver auprès de Monsieur et Madame Devos au 03 28 42 76 37.
Brocante du comité des fêtes de Sec-Bois avec au programme des animations et une restauration buvette qui seront sur place afin de passer une belle journée entre amis ou en famille.
Emplacements encore disponibles, à réserver auprès de Monsieur et Madame Devos au 03 28 42 76 37. .
Vieux-Berquin 59232 Nord Hauts-de-France +33 3 28 42 76 37
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English :
The Sec-Bois festival committee’s flea market program includes entertainment and a refreshment bar, so you can spend a great day with friends and family.
Pitches still available, to be booked with Mr and Mrs Devos on 03 28 42 76 37.
L’événement 28e brocante de Sec-Bois Vieux-Berquin a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Coeur de Flandre