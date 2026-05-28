Vieux-Berquin

28e brocante de Sec-Bois

Vieux-Berquin Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Brocante du comité des fêtes de Sec-Bois avec au programme des animations et une restauration buvette qui seront sur place afin de passer une belle journée entre amis ou en famille.

Emplacements encore disponibles, à réserver auprès de Monsieur et Madame Devos au 03 28 42 76 37.

Brocante du comité des fêtes de Sec-Bois avec au programme des animations et une restauration buvette qui seront sur place afin de passer une belle journée entre amis ou en famille.

Emplacements encore disponibles, à réserver auprès de Monsieur et Madame Devos au 03 28 42 76 37. .

Vieux-Berquin 59232 Nord Hauts-de-France +33 3 28 42 76 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Sec-Bois festival committee’s flea market program includes entertainment and a refreshment bar, so you can spend a great day with friends and family.

Pitches still available, to be booked with Mr and Mrs Devos on 03 28 42 76 37.

L’événement 28e brocante de Sec-Bois Vieux-Berquin a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Coeur de Flandre