28e Brocante, puces et vide-grenier Vaux-en-Pré
28e Brocante, puces et vide-grenier Vaux-en-Pré dimanche 12 juillet 2026.
28e Brocante, puces et vide-grenier
Rues du Village Vaux-en-Pré Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Organisé par le Comité des Fêtes
Rues du village
Parking, Buffet Buvette .
Rues du Village Vaux-en-Pré 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 30 38 71 64
English : 28e Brocante, puces et vide-grenier
L’événement 28e Brocante, puces et vide-grenier Vaux-en-Pré a été mis à jour le 2025-12-02 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)