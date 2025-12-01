28e édition des Mères Noël et Pères Fêtards Le Grenier à sel Avallon
28e édition des Mères Noël et Pères Fêtards Le Grenier à sel Avallon vendredi 12 décembre 2025.
28e édition des Mères Noël et Pères Fêtards
Le Grenier à sel 8 bis rue bocquillot Avallon Yonne
Début : 2025-12-12 10:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
Une exposition unique d’artisanat d’art et de création qui perdure depuis si longtemps aux portes du Morvan ! L’exposition se tiendra à l’association Les Remparts, dans l’ancienne école, un bâtiment de 1000 m2, située sur la jolie enceinte murée de la ville d’Avallon. .
Le Grenier à sel 8 bis rue bocquillot Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté asso.aacpa@gmail.com
