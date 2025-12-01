28e édition des Mères Noël et Pères Fêtards Le Grenier à sel Avallon

28e édition des Mères Noël et Pères Fêtards

Le Grenier à sel 8 bis rue bocquillot Avallon Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-12

Une exposition unique d’artisanat d’art et de création qui perdure depuis si longtemps aux portes du Morvan ! L’exposition se tiendra à l’association Les Remparts, dans l’ancienne école, un bâtiment de 1000 m2, située sur la jolie enceinte murée de la ville d’Avallon. .

Le Grenier à sel 8 bis rue bocquillot Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté asso.aacpa@gmail.com

