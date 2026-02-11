28e festival Guitares du Monde

Espace Gérard Philipe La Grange Saint-André-les-Vergers Aube

Tarif : 10 – 10 – 10 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-17

une soirée jazz manouche, une soirée à la croisée des musiques du monde, une rencontre entre le classique et la tradition japonaise, un voyage en Irlande et du blues pour terminer…



Ce festival est une invitation au partage et à la rencontre, à la découverte de nouvelles esthétiques et aux métissages musicaux. La convivialité et l’esprit festif seront mis en avant avec une programmation de concerts en Before chaque soir à La Grange, l’ouverture du bar avant et après chaque concert ainsi que la possibilité de se restaurer sur place.



Exposition photos de Philippe Rappeneau et Pierre Colletti

Exposition dessins Collège de la Villeneuve

Du 16 au 21 mars à La Grange et sur le parvis.

Entrée libre aux horaires d’ouverture de l’accueil/billetterie et les soirs de concerts.



Les Before de la Grange

Concerts en entrée libre à 19h

Venez vivre un moment convivial avec les concerts en Before chaque soir.

Bar* et restauration sur place



(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .

Espace Gérard Philipe La Grange Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est +33 3 25 49 62 81 billetterie.egp@ville-saint-andre-les-vergers.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement 28e festival Guitares du Monde Saint-André-les-Vergers a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme Troyes la Champagne