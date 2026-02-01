28e Printemps des Poètes Pieds nus sur la Banquise Hall du Centre François Mitterrand Le Breuil

28e Printemps des Poètes Pieds nus sur la Banquise

Hall du Centre François Mitterrand 46 route de Couches Le Breuil Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2026-02-20 18:30:00

fin : 2026-02-20

2026-02-20

Dans le cadre du 28e Printemps des Poètes, placé sous le thème La liberté, force vive, déployée , la bibliothèque municipale Jean-Pierre Brésillon accueille le duo Pieds nus sur la banquise.

On rit beaucoup avec ces deux garçons qui chantent des histoires, vous attrapent le cœur et font parfois mouiller les yeux…

Guitares, ukulélé, clarinette et mélodica subliment des textes sensibles empruntés aux poètes de la chanson.

Les chansons parlent d’amour, de liberté, de générosité, du souvenir… bref, de notre humanité.

Un moment suspendu, entre musique, poésie et émotion, à partager sans modération. .

Hall du Centre François Mitterrand 46 route de Couches Le Breuil 71670 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 55 28 78 communication@lebreuilbourgogne.fr

