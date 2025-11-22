28e SALON DES ANONYMES à St Jean-le-Blanc Château de Saint-Jean-le-Blanc Saint-Jean-le-Blanc
28e SALON DES ANONYMES Exposition artistique au Château de Saint-Jean-le-Blanc du 22 au 30 novembre
### Exposition artistique au Château de Saint-Jean-le-Blanc du 22 au 30 novembre.
**Peintres, sculpteurs, infographistes, plasticiens… au total 46 artistes** vous présenteront leurs oeuvres dans ce magnifique lieu d’exposition, entourant l’invitée d’honneur de ce millésime 2025, la pétillante **Sophie Masson**.
Elle sera accompagnée de ses drôles de dames reconnaissables entre toutes !
Une expo sous le signe de la bonne humeur à ne pas manquer !
Plus d’info sur l’événement « Salon des Anonymes 25 » Facebook [https://fb.me/e/iRU7qFJg8](https://fb.me/e/iRU7qFJg8)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-22T14:00:00.000+01:00
Fin : 2025-11-30T18:30:00.000+01:00
https://les-anonymes.fr/ https://fb.me/e/iRU7qFJg8
Château de Saint-Jean-le-Blanc 142 rue Demay Saint-Jean-le-Blanc 45650 Loiret