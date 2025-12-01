28e vente aux enchères au profit de l’association La Source Garouste Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale, Hôtel de l’industrie Paris

Depuis 28 ans, l’association La Source Garouste créée par le couple d’artistes Elizabeth et Gérard Garouste s’appuie sur le soutien infaillible de nombreux créateurs : designers, plasticiens, architectes, créateurs de mode… Ils sont chaque année une cinquantaine à réinventer une pièce de design iconique offerte par la maison d’édition Vitra. Leur engagement est sans cesse renouvelé et, chaque année, ils font tous preuve d’une grande créativité pour proposer des œuvres uniques et originales, dans la veine de leurs univers singuliers.

Pour cette 28e édition, 55 créateurs parmi lesquels Mathieu Lehanneur, Philippe Starck, Jean-Michel Wilmotte, Constance Guisset, Christian Louboutin, ou encore Pablo Reinoso, le studio GGSV, Erwan Bouroullec, Ronan Bouroullec… ont généreusement accepté de transformer le Tabouret métallique créé par Jean Prouvé. Cette nouvelle édition présente également de nouveaux créateurs engagés comme Johan Creten, Eva Jospin, Maison Sarah Lavoine, Margaux de Penfentenyo, Dominique Perrault & Gaëlle Lauriot-Prévost, Hall Haus pour ne citer qu’eux.

Les œuvres de la 28e vente aux enchères seront exposées durant trois jours, du samedi 13 au lundi 15 décembre, à la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale, Hôtel de l’industrie, place Saint-Germain-des-Prés à Paris. La vente, dont le produit sera intégralement perçu par l’association La Source Garouste, se tiendra le lundi 15 décembre à 20h, dans le même lieu, sous le marteau de Frédéric Chambre de la maison Piasa et en live sur Piasa live et sur Drouot.com.

Le Tabouret métallique de Jean Prouvé, édité et offert par Vitra revisité par 55 créateurs.

Du samedi 13 décembre 2025 au lundi 15 décembre 2025 :

lundi, samedi, dimanche

de 11h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale, Hôtel de l’industrie 4, place Saint-Germain-des-Prés 75006 Paris

https://www.ventelasourcegarouste.fr/