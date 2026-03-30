28ème brocante de Coursan-en-Othe Coursan-en-Othe
28ème brocante de Coursan-en-Othe Coursan-en-Othe dimanche 9 août 2026.
28ème brocante de Coursan-en-Othe
Coursan-en-Othe Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 07:00:00
fin : 2026-08-09 19:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Dimanche 9 aout COURSAN-EN-OTHE 28ème brocante de Coursan-en-Othe. De 7h à 19h.
Contact contact@coursan.net https://www.coursan.net/ .
Coursan-en-Othe 10130 Aube Grand Est contact@coursan.net
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English :
L’événement 28ème brocante de Coursan-en-Othe Coursan-en-Othe a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance
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