28ème brocante de Coursan-en-Othe

Coursan-en-Othe Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 07:00:00

fin : 2026-08-09 19:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Dimanche 9 aout COURSAN-EN-OTHE 28ème brocante de Coursan-en-Othe. De 7h à 19h.

Contact contact@coursan.net https://www.coursan.net/ .

Coursan-en-Othe 10130 Aube Grand Est contact@coursan.net

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English :

L’événement 28ème brocante de Coursan-en-Othe Coursan-en-Othe a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance