28ÈME FESTIVAL DES CULTURES DU MONDE DE LA FAGE SAINT JULIEN La Fage-Saint-Julien

Tarif : 59 – 59 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-11

fin : 2025-08-14

Date(s) :

2025-08-11

Si vous aimez la danse et les musiques du monde, il existe en Haute-Lozère un événement que vous ne pouvez pas manquer ! Il s’agit du Festival des Cultures du Monde à La Fage-Saint-Julien, à quelques kilomètres de Saint-Chély-d’Apcher.

Depuis 28 ans, ce petit village du Nord de la Lozère accueille cette manifestation qui met à l’honneur la diversité artistique et les folklores du monde entier.

Au

Au programme 4 jours de spectacle haut en couleurs avec des artistes, danseurs et musiciens venus des 4 coins du globe, des représentations de rue, des spectacles dans plusieurs villes du territoire, et une grande soirée de gala.

En plein cœur du mois d’août c’est un rendez-vous de choix pour les habitués et les visiteurs, qui chaque année affluent nombreux. L’occasion de découvrir, de s’évader, de danser, de voyager ! .

La Fage-Saint-Julien 48200 Lozère Occitanie +33 4 66 31 22 83 contact@festivalculturesdumonde.org

English :

If you love world dance and music, there’s an event in the Haute-Lozère region you won’t want to miss! It’s the Festival des Cultures du Monde in La Fage-Saint-Julien, a few kilometers from Saint-Chély-d?Apcher.

For the past 28 years, this small village in northern Lozère has hosted this event, which showcases artistic diversity and folklore from all over the world.

Visit

German :

Wenn Sie Tanz und Musik aus aller Welt mögen, gibt es in der Haute-Lozère eine Veranstaltung, die Sie nicht verpassen dürfen! Es handelt sich um das Festival des Cultures du Monde in La Fage-Saint-Julien, das nur wenige Kilometer von Saint-Chély-d’Apcher entfernt liegt.

Seit 28 Jahren findet in diesem kleinen Dorf im Norden der Lozère diese Veranstaltung statt, bei der die künstlerische Vielfalt und die Folklore aus aller Welt geehrt werden.

Unter

Italiano :

Se amate la danza e la world music, c’è un evento nella Haute-Lozère che non potete perdervi! È il Festival des Cultures du Monde a La Fage-Saint-Julien, a pochi chilometri da Saint-Chély-d’Apcher.

Da 28 anni questo piccolo villaggio della Lozère settentrionale ospita questo evento che celebra la diversità artistica e il folklore di tutto il mondo.

Visita

Espanol :

Si le gusta la danza y las músicas del mundo, en la Alta Lozère hay un acontecimiento que no puede perderse Se trata del Festival des Cultures du Monde en La Fage-Saint-Julien, a pocos kilómetros de Saint-Chély-d’Apcher.

Desde hace 28 años, este pequeño pueblo del norte de Lozère acoge este evento que celebra la diversidad artística y el folclore de todo el mundo.

Visite

