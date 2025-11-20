28ème Festival International de la photo animalière et de nature La Porte du Der

28ème Festival International de la photo animalière et de nature

Montier-en-Der et Lac du Der La Porte du Der Haute-Marne

Cette édition 2025 vous emmènera une nouvelle fois, à la découverte du monde, de ses espèces et de ses espaces, à travers l’objectif de photographes venus de tous horizons.

De nombreux échanges, forums et conférences seront animés par des scientifiques, journalistes et des naturalistes de renom. Ils aborderont des sujets liés à l’actualité environnementale, scientifique, photographique et littéraire tels que le réchauffement climatique, la perte de biodiversité, la relation homme-animal ou encore le suivi d’espèces. .

Montier-en-Der et Lac du Der La Porte du Der 52220 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 55 72 84 contact@photo-montier.org

