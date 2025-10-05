28ème Foulée du Madiran Route de Madiran Crouseilles

Route de Madiran Château de Crouseilles Crouseilles Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

2025-10-05

8h30 trail nature chronométrée de 20 km.

8h45 marche du Pacherenc chronométrée de 14 km qui empruntera les chemins du village de Madiran et un ravitaillement est prévu au château de Crouseilles pour tous les participants.

9h15 marché épicurienne non chronométrée de 9 km avec casse-croûte est prévu au château de Peron avec animation musicale.

9h30 course du Tannat chronométrée de 15 km qui empruntera les chemins du village de Madiran et un ravitaillement est prévu au château de Crouseilles.

10h15 course des Pitchouns.

Douches & parking, buvette & restauration au village d’arrivée.

Retrait des dossards: dès le Samedi 4/10/2025 de 15h à 18h et le dimanche 5/10/2025 dès 7h30. Chaque participant recevra une bouteille de vin de Madiran. Au village d’arrivée: dégustation de bourret, buvette, repas avec produits locaux et animation avec un groupe musical. .

Route de Madiran Château de Crouseilles Crouseilles 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 28 79 13 sergevignau@yahoo.com

