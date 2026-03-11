28ème Grand Marché aux Puces, Brocante et Vide-Greniers Rue des Miches Montbéliard

28ème Grand Marché aux Puces, Brocante et Vide-Greniers

Rue des Miches Parc des Miches et rues avoisinantes Montbéliard Doubs

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Grand vide-greniers organisé par la Commune Libre de la Citadelle regroupant professionnels et particuliers répartis sur 1,4km.

Buffet/buvette

Fléchage du site depuis la gare SNCF de Montbéliard .

Rue des Miches Parc des Miches et rues avoisinantes Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 67 95 63 36 clc.montbeliard@gmail.com

English : 28ème Grand Marché aux Puces, Brocante et Vide-Greniers

