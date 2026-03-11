28ème Grand Marché aux Puces, Brocante et Vide-Greniers Rue des Miches Montbéliard
28ème Grand Marché aux Puces, Brocante et Vide-Greniers
Rue des Miches Parc des Miches et rues avoisinantes Montbéliard Doubs
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
2026-06-21
Grand vide-greniers organisé par la Commune Libre de la Citadelle regroupant professionnels et particuliers répartis sur 1,4km.
Buffet/buvette
Fléchage du site depuis la gare SNCF de Montbéliard .
+33 7 67 95 63 36 clc.montbeliard@gmail.com
English : 28ème Grand Marché aux Puces, Brocante et Vide-Greniers
