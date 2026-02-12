28ème Open International Junior Tennis Club de Beaulieu Beaulieu-sur-Mer
28ème Open International Junior Tennis Club de Beaulieu Beaulieu-sur-Mer lundi 13 avril 2026.
28ème Open International Junior
Tennis Club de Beaulieu 4 Rue Alexandre Ier de Yougoslavie Beaulieu-sur-Mer Alpes-Maritimes
Début : 2026-04-13
fin : 2026-04-18
2026-04-13
Ce tournoi permet aux jeunes espoirs d’acquérir de l’expérience sur le circuit international et d’améliorer leur classement professionnel.
Tennis Club de Beaulieu 4 Rue Alexandre Ier de Yougoslavie Beaulieu-sur-Mer 06310 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 01 05 19 contact@lestennisdebeaulieu.com
English : 28th Open International Junior
This tournament allows young hopefuls to gain experience on the international circuit and improve their professional rankings.
L’événement 28ème Open International Junior Beaulieu-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-09 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur