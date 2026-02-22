28ème Printemps des Poètes La Cadière-d’Azur
28ème Printemps des Poètes La Cadière-d’Azur dimanche 8 mars 2026.
28ème Printemps des Poètes
Centre village La Cadière-d’Azur Var
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
Rencontres poétiques avec les enfants, les familles et les artistes.
07 & 08 mars après-midi Affichage de tous les poèmes récoltés sur différents supports dans le village. Animation musicale, lecture des poèmes…
Centre village La Cadière-d’Azur 83740 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 98 25 30 cultureetpatrimoine@lacadieredazur.fr
English : 28ème Printemps des Poètes
Poetry meetings with children, families and artists.
march 07 & 08 afternoons: Display of all the poems collected on various media in the village. Musical entertainment, poetry readings…
