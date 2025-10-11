28ème Rallye régional vallée de l’Homme Périgord Noir Rue du Marché Les Eyzies

28ème Rallye régional vallée de l’Homme Périgord Noir

Rue du Marché Parking des bus Les Eyzies Dordogne

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-12

2025-10-11

Départ samedi 11/10 à 8h des Eyzies. Parcours de 147,730 kms. Entre Les Eyzies Marquay Tursac Peyzac Le Moustier. Droits d’engagement 290€ à 580€. Gratuit pour les spectateurs

Rallye organisé par la FFSA ligue du sport automobile Nouvelle Aquitaine Sud et ASA des 4 couleurs Périgord Sarlat Sport Auto.

Parcours de 147,730 km, entre Les Eyzies Marquay Tursac Peyzac Le Moustier.

Divisé en 1 étape et 3 sections.

6 épreuves spéciales pour un total de 40,2 km

Départ du rallye à 8h00, du parking des bus rue du marché aux Eyzies, arrivée à 14h53. (Les reconnaissances du rallye se dérouleront le 12 Octobre 2024).

Tous les équipages classés recevront un prix.

Attention, pour des questions de sécurité, les spectateurs ne sont pas autorisés à être ailleurs que sur les zones vertes indiquées par de la rubalise verte. .

Rue du Marché Parking des bus Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 88 19 96 patricedelpech@wanadoo.fr

English : 28ème Rallye régional vallée de l’Homme Périgord Noir

Departure Saturday 11/10 at 8am from Les Eyzies. Route 147.730 kms. Between Les Eyzies Marquay Tursac Peyzac Le Moustier. Entry fees: 290? to 580? Free for spectators

German : 28ème Rallye régional vallée de l’Homme Périgord Noir

Abfahrt am Samstag, den 11.10. um 8 Uhr in Les Eyzies. Strecke von 147,730 kms. Zwischen Les Eyzies Marquay Tursac Peyzac Le Moustier. Startgeld: 290? bis 580? Kostenlos für Zuschauer

Italiano :

Partenza sabato 11/10 alle 8 da Les Eyzies. Percorso di 147,730 km. Tra Les Eyzies Marquay Tursac Peyzac Le Moustier. Quote di iscrizione: da 290 a 580 euro. Gratuito per gli spettatori

Espanol : 28ème Rallye régional vallée de l’Homme Périgord Noir

Salida el sábado 11/10 a las 8h de Les Eyzies. Recorrido de 147,730 km. Entre Les Eyzies Marquay Tursac Peyzac Le Moustier. Precio de la inscripción: de 290 a 580 euros. Gratuito para los espectadores

