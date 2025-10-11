28ème Salon du livre Lire en Tursan Place de l’Hôtel de ville Geaune

28ème Salon du livre Lire en Tursan Place de l’Hôtel de ville Geaune samedi 11 octobre 2025.

La 28e édition du Salon du Livre Lire en Chalosse Tursan nous invite à penser demain. Effrayant, fascinant, excitant… Pour incertain qu’il soit, l’avenir est déjà là, tel que nous l’imaginons. Le public suivra des guides de choix que sont Olivier Bleys,Didier Roy, Laura Sibony et Rodolphe Lupano.

Que nous réserve l’avenir ? La question se fait de plus en plus pressante alors que l’humanité semble toucher, pour la première fois de son histoire, ses propres limites et celles du monde qui l’abrite.

Les quatre invités échangeront avec le public lors de rencontres animées par Tomasz Ryba.

c’est aussi plus d’une cinquantaine d’auteurs, libraires et maisons d’édition, venus de toute la région et réunis sous les arches de la bastide de Geaune pendant deux jours. Une véritable vitrine du dynamisme littéraire du Sud Ouest et de son art de vivre, avec des repas traditionnels, la présence de la Cave des Vignerons du Tursan et de nombreuses animations pour tous les publics. .

Place de l’Hôtel de ville Dans la bastide Geaune 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 50 01

English : 28ème Salon du livre Lire en Tursan

The 28th edition of the Lire en Chalosse Tursan Book Fair invites us to think about tomorrow. Scary, fascinating, exciting? However uncertain it may be, the future is already here, as we imagine it. The public will be able to follow in the footsteps of choice guides Olivier Bleys, Didier Roy, Laura Sibony and Rodolphe Lupano.

German : 28ème Salon du livre Lire en Tursan

Die 28. Ausgabe der Buchmesse Lire en Chalosse Tursan lädt uns ein, über das Morgen nachzudenken. Beängstigend, faszinierend, aufregend? So ungewiss die Zukunft auch sein mag, sie ist bereits da, so wie wir sie uns vorstellen. Das Publikum folgt den erstklassigen Reiseführern Olivier Bleys, Didier Roy, Laura Sibony und Rodolphe Lupano.

Italiano :

La 28ª edizione della fiera del libro Lire en Chalosse Tursan ci invita a pensare al domani. Spaventoso, affascinante, eccitante? Per quanto incerto possa essere, il futuro è già qui, come lo immaginiamo. Il pubblico potrà seguire le orme di guide d’eccezione come Olivier Bleys, Didier Roy, Laura Sibony e Rodolphe Lupano.

Espanol : 28ème Salon du livre Lire en Tursan

La 28ª edición de la feria del libro Lire en Chalosse Tursan nos invita a pensar en el mañana. ¿Aterrador, fascinante, apasionante? Por incierto que sea, el futuro ya está aquí, tal y como lo imaginamos. El público podrá seguir los pasos de guías tan destacados como Olivier Bleys, Didier Roy, Laura Sibony y Rodolphe Lupano.

