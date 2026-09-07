28ème salon international de Minéraux et Fossiles salle Jan Ferrat Escautpont

Informations pratiques

Samedi 17 octobre 2026 et dimanche 18 octobre 2026

Le club géologique d’Escautpont organise son 28ème salon international de minéraux et fossiles.

Nos vingt exposants particuliers et professionnels vous accueillent dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Venez découvrir l’univers fascinant des minéraux, les traces du passé de notre planète et partager avec nos exposants et nos membres leurs passions.

Entrée gratuite

Vaste Parking

Accès PMR