29. Abbaye de Boquen Journées européennes du patrimoine Plénée-Jugon

29. Abbaye de Boquen Journées européennes du patrimoine Plénée-Jugon samedi 20 septembre 2025.

29. Abbaye de Boquen Journées européennes du patrimoine

Abbaye de Boquen Plénée-Jugon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Dans un environnement forestier, découvrir par la promenade, visite libre ou visite guidée, ce haut lieu multi-séculaire de l’Histoire Religieuse de Bretagne.

Accueil, visites guidées, conférence, ballade en calèche, office religieux pour ceux qui le désirent.

La visite implique un peu de marche à pied difficile pour personnes à mobilité réduite sans aide. .

Abbaye de Boquen Plénée-Jugon 22640 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 30 22 36

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement 29. Abbaye de Boquen Journées européennes du patrimoine Plénée-Jugon a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André