29. Abbaye de Boquen Journées européennes du patrimoine Plénée-Jugon

Abbaye de Boquen Plénée-Jugon Côtes-d’Armor
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
Dans un environnement forestier, découvrir par la promenade, visite libre ou visite guidée, ce haut lieu multi-séculaire de l’Histoire Religieuse de Bretagne.
Accueil, visites guidées, conférence, ballade en calèche, office religieux pour ceux qui le désirent.
La visite implique un peu de marche à pied difficile pour personnes à mobilité réduite sans aide. .
Abbaye de Boquen Plénée-Jugon 22640 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 30 22 36
