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AGENDA · Saint-Alban

29. Chapelle Saint Jacques – Journées européennes du patrimoine Saint-Alban

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Alban

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Chapelle Saint Jacques
Ville
22400 Saint-Alban
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Saint-Alban

29. Chapelle Saint Jacques – Journées européennes du patrimoine

Chapelle Saint Jacques Saint-Alban Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Les matins, présence d’un membre de l’association à la chapelle et à 14h30 visites commentées pour connaître la grande et la petite histoires de la chapelle. Pour tous renseignements, vous pouvez joindre le secrétaire de l’association des Compagnons de Saint-Jacques.   .

Chapelle Saint Jacques Saint-Alban 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 78 91 13 80 

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English :

L’événement 29. Chapelle Saint Jacques – Journées européennes du patrimoine Saint-Alban a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme Cap d’Erquy – Lamballe-Armor

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