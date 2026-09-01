Informations pratiques

Saint-Alban

29. Chapelle Saint Jacques – Journées européennes du patrimoine

Chapelle Saint Jacques Saint-Alban Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Les matins, présence d’un membre de l’association à la chapelle et à 14h30 visites commentées pour connaître la grande et la petite histoires de la chapelle. Pour tous renseignements, vous pouvez joindre le secrétaire de l’association des Compagnons de Saint-Jacques. .

Chapelle Saint Jacques Saint-Alban 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 78 91 13 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement 29. Chapelle Saint Jacques – Journées européennes du patrimoine Saint-Alban a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme Cap d’Erquy – Lamballe-Armor