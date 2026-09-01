29. Chapelle Saint Jacques – Journées européennes du patrimoine Saint-Alban
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Alban
Informations pratiques
Saint-Alban
29. Chapelle Saint Jacques – Journées européennes du patrimoine
Chapelle Saint Jacques Saint-Alban Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Les matins, présence d’un membre de l’association à la chapelle et à 14h30 visites commentées pour connaître la grande et la petite histoires de la chapelle. Pour tous renseignements, vous pouvez joindre le secrétaire de l’association des Compagnons de Saint-Jacques. .
Chapelle Saint Jacques Saint-Alban 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 78 91 13 80
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English :
L’événement 29. Chapelle Saint Jacques – Journées européennes du patrimoine Saint-Alban a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme Cap d’Erquy – Lamballe-Armor
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