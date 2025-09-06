29e circuit historique de la Côte d’Opale Boulogne-sur-Mer

samedi 6 septembre 2025.

29e circuit historique de la Côte d’Opale

Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

2025-09-06

Le Circuit Historique de la Côte d’’Opale est avant tout une épreuve réservée aux véhicules de collection, cabriolets, coupés, 2 portes d’avant 1980 ainsi qu’à d’autres reproductions d’anciennes telles les COBRA, GT40, LOTUS, MORGAN, MGTF, RV8 ainsi que les Figaro et les Miata. Il suffira de nous demander un bulletin d’inscription, qui sera à nous retourner avant le 23 aout 2025 (qui en sera la date limite). Rendez-vous le 2 septembre pour cette 29e édition.

Le départ sera donné à BOULOGNE Sur Mer, dès 9h du matin, après un excellent petit déjeuner chaud offert, avant de prendre la route pour un magnifique Circuit Touristique d’environ 90 kms…

Cet évènement permettra surtout à chacun de découvrir notre magnifique région, grâce aux départementales empruntées et aux adorables villages fleuris traversés ; d’ailleurs un peu trop souvent oubliés… Pour cela, un formidable Road Book, haut en couleur, très sympathiques et très sixties, guidera ces jolies voitures vers de délicieuses surprises, instructives et parfois étonnantes…

Ce Circuit est véritablement Historique ; puisque Opale Classic Cars en reprend chaque année un tracé suivi par des pilotes, champions du monde de course automobile, entre 1904 et 1924.

Jouant sur la découverte et la détente, à la différence des rallyes classiques, cette épreuve est sans moyenne chronométrée ni imposée. Elle devient donc un parcours beaucoup plus décontracté, durant lequel, malgré tout, le rôle du copilote demeure absolument primordial.

De façon à permettre à chaque équipage de réussir une belle journée ; avec Opale Classic Cars, la vitesse n’a jamais été sa meilleure alliée et sur la route, on y préfèrera une bonne ambiance détendue afin de pouvoir admirer le paysage que les organisateurs auront choisi pour le bonheur de leurs yeux. Le but étant surtout de respecter au plus juste le trajet imposé.

L’inscription est à 39€ par équipage de voiture et le midi, un restaurateur digne de ce nom, aura préparé un menu complet A la française , de l’apéro au café, boisson comprise, qui saura régaler les papilles de chacun, pour 30€ par personne. Puis, au désert et pour le plaisir de tous, comme il se doit depuis 1997, O.C.C. récompensera chaque équipage. .

Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France opale.classic.cars@gmail.com

