29e Festival Baroque d’Auvergne Ébreuil

Église Ébreuil Allier

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-07-30 20:00:00

fin : 2025-07-30

2025-07-30

Plongez au cœur de l’émotion avec l’Ensemble OREO2 et son programme « AVE MARIA et Aria d’opéra célèbres ». Une occasion unique de vibrer au son de la musique baroque dans des lieux chargés d’histoire.

Église Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 11 34 10 baroque.auvergne@laposte.net

English :

Plunge into the heart of emotion with Ensemble OREO2 and its program « AVE MARIA and famous opera arias ». A unique opportunity to thrill to the sound of Baroque music in places steeped in history.

German :

Tauchen Sie mit dem Ensemble OREO2 und seinem Programm « AVE MARIA und Arien aus berühmten Opern » in das Herz der Emotionen ein. Eine einzigartige Gelegenheit, an geschichtsträchtigen Orten zu den Klängen der Barockmusik zu schwingen.

Italiano :

Immergetevi nel cuore dell’emozione con l’Ensemble OREO2 e il suo programma « AVE MARIA e celebri arie d’opera ». Un’occasione unica per godere dei suoni della musica barocca in luoghi ricchi di storia.

Espanol :

Sumérjase en el corazón de la emoción con Ensemble OREO2 y su programa « AVE MARIA y famosas arias de ópera ». Una oportunidad única para disfrutar de los sonidos de la música barroca en lugares cargados de historia.

