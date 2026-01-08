29e Festival International du Film de Comédie Agora de l’AgorAlp Huez

29e Festival International du Film de Comédie

Agora de l’AgorAlp 70 avenue de Brandes Huez Isère

Début : 2026-01-18

fin : 2026-01-25

2026-01-18 2026-01-19

Une semaine placée sous le signe de la comédie et du rire. Le genre populaire au cinéma qui met tout le monde d’accord !

Agora de l’AgorAlp 70 avenue de Brandes Huez 38750 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 11 44 44

English : 29e Festival International du Film de Comédie

A week dedicated to comedy and laughter. The popular genre in cinema that everyone agrees on!

