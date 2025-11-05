29e Marche des Mûrons Mary

29e Marche des Mûrons

Salle des Fêtes Mary Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 08:00:00

fin : 2026-09-06 13:00:00

Date(s) :

2026-09-06

7 km = 1 ravitaillement. 12 km = 2 ravitaillements dont 1 avec dégustation de viande charolaise. 20 km = 3 ravitaillements dont 1 avec dégustation de viande charolaise.

Chemins en forêt et prairies, quelques portions sur route. .

Salle des Fêtes Mary 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 63 90 99 joeljouve@yahoo.fr

