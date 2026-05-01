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29e marche populaire Uhlwiller

29e marche populaire Uhlwiller lundi 25 mai 2026.

Adresse : rue du stade

Ville : 67350 Uhlwiller

Département : Bas-Rhin

Début : lundi 25 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Uhlwiller

29e marche populaire

rue du stade Uhlwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-25 07:00:00
fin : 2026-05-25 14:00:00

Date(s) :
2026-05-25

Marche populaire avec 3 parcours possibles, 5-10 et 20 km.
Marche populaire avec 3 parcours possibles, 5-10 et 20 km.
Restauration sur place tartes flambées et grillades le midi et tartes flambées le soir.   .

rue du stade Uhlwiller 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 6 86 88 30 36  jeanclauden67@gmail.com

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English :

Popular walk with 3 possible routes, 5-10 and 20 km.

L’événement 29e marche populaire Uhlwiller a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau