Uhlwiller

29e marche populaire

rue du stade Uhlwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-25 07:00:00

fin : 2026-05-25 14:00:00

Date(s) :

2026-05-25

Marche populaire avec 3 parcours possibles, 5-10 et 20 km.

Marche populaire avec 3 parcours possibles, 5-10 et 20 km.

Restauration sur place tartes flambées et grillades le midi et tartes flambées le soir. .

rue du stade Uhlwiller 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 6 86 88 30 36 jeanclauden67@gmail.com

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English :

Popular walk with 3 possible routes, 5-10 and 20 km.

L’événement 29e marche populaire Uhlwiller a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau