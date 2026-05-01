29e marche populaire Uhlwiller
29e marche populaire Uhlwiller lundi 25 mai 2026.
Uhlwiller
29e marche populaire
rue du stade Uhlwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-25 07:00:00
fin : 2026-05-25 14:00:00
Date(s) :
2026-05-25
Marche populaire avec 3 parcours possibles, 5-10 et 20 km.
Marche populaire avec 3 parcours possibles, 5-10 et 20 km.
Restauration sur place tartes flambées et grillades le midi et tartes flambées le soir. .
rue du stade Uhlwiller 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 6 86 88 30 36 jeanclauden67@gmail.com
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English :
Popular walk with 3 possible routes, 5-10 and 20 km.
L’événement 29e marche populaire Uhlwiller a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau