29è Raid de la Vallée de la Blanche USB Thalweg 04 Seyne
29è Raid de la Vallée de la Blanche USB Thalweg 04 Seyne samedi 13 septembre 2025.
29è Raid de la Vallée de la Blanche USB Thalweg 04
Seyne Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 64 – 64 – 76 EUR
Licencié/Non licencié
Pour 2 personnes
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-09-13
fin : 2025-09-14
Date(s) :
2025-09-13
L’équipe du club Thalweg 04 est heureuse de vous inviter au 29ème raid de la Vallée de la Blanche.
Il est inscrit au calendrier des raids de course d’orientation de la FFCO et se déroulera dans la Vallée de la Blanche.
.
Seyne 04140 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 95 65 67 46 louvirasoleu@hotmail.fr
English :
The Thalweg 04 team is delighted to invite you to the 29th Raid de la Vallée de la Blanche.
It is part of the FFCO orienteering calendar and will take place in the Vallée de la Blanche.
German :
Das Team des Vereins Thalweg 04 freut sich, Sie zum 29. Raid de la Vallée de la Blanche einladen zu können.
Die Veranstaltung findet im Vallée de la Blanche statt und ist im Orientierungslaufkalender der FFCO eingetragen.
Italiano :
Il team Thalweg 04 è lieto di invitarvi al 29° Raid de la Vallée de la Blanche.
La gara fa parte del calendario di orienteering della FFCO e si svolgerà nella Vallée de la Blanche.
Espanol :
El equipo Thalweg 04 tiene el placer de invitarle al 29º Raid de la Vallée de la Blanche.
Forma parte del calendario de orientación de la FFCO y tendrá lugar en el Vallée de la Blanche.
L’événement 29è Raid de la Vallée de la Blanche USB Thalweg 04 Seyne a été mis à jour le 2025-07-22 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains