29E RENCONTRES INTERNATIONALES TRAVERSE Toulouse

Les Rencontres Internationales Traverse sont l’opportunité de venir (re)découvrir l’art contemporain et expérimental sous toutes ses formes.

La manifestation s’amorce par un réel marathon dans douze lieux, en présence de 145 artistes toulousains, nationaux et internationaux, cinq jours riches d’actions et de découverte de divers médiums plus de cent de films, une vingtaine d’installations, une dizaine de performances et 3 expositions de photographie en divers lieux toulousains (qui restent ouvertes jusqu’à fin mars).

Rendez-vous dans différents lieux culturels et inédits le Cinéma Le Cratère, la Chapelle des Carmélites, la Chapelle des Cordeliers, les Abattoirs Musée Frac Occitanie, le Centre Culturel Bellegarde, l’ENSAV, le Lycée Ozenne, la Librairie et la Galerie Ombres Blanches, le Studio Astorg, l’Église du Gésu et le Salon Reçoit.

Retrouvez toute la programmation sur le site internet du festival. .

DIVERS LIEUX Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

English :

Les Rencontres Internationales Traverse is an opportunity to (re)discover contemporary and experimental art in all its forms.

