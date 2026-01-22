29e Route d’Or Grasse

29e Route d’Or

Cours Honoré Cresp Grasse Alpes-Maritimes

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-22

La ROUTE D’OR est un rassemblement devenu international de 2cv à GRASSE. Son nom vient de la route qui serpente au milieu de la forêt de mimosa en fleurs en février.

Cours Honoré Cresp Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The ROUTE D’OR is an international gathering of Citroën 2CVsin Grasse. Its name comes from the road that winds through the mimosa forest in bloom in February.

