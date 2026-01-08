29e salon des vignerons et de la gastronomie Centre de Congrès Agora Aubagne

29e salon des vignerons et de la gastronomie

Du vendredi 6 au dimanche 8 mars 2026 le vendredi et samedi de 10h à 19h. Le dimanche de 10h à 18h. Centre de Congrès Agora 248 avenue des Paluds Aubagne Bouches-du-Rhône

Conçu comme un véritable rendez-vous de rencontres et de dégustations, ce salon invite les visiteurs à explorer une sélection de produits viticoles et gastronomiques. D’année en année, l’événement séduit un public toujours plus nombreux.

86 exposants dont 53 vignerons producteurs-récoltants, 31 métiers de bouche et 2 exposants art de la table , venus des différentes régions de France.

La 29e édition du Salon des Vignerons et de la Gastronomie offrira une fois encore tous les ingrédients pour se faire plaisir et faire plaisir selon la tradition française. 8 nouveaux exposants seront présents. Le samedi 7 mars, un œnologue vous prodiguera ses conseils avec 2 ateliers d’une heure environ à 11h et 16h. La participation est de 10 € par personne. Il faut s‘inscrire au préalable à l’entrée du salon.

Cette nouvelle édition du Salon des Vignerons et de la Gastronomie sera aussi l’occasion pour le Lions Club Aubagne Garlaban, dont l’énergie et la passion à organiser ce rendez-vous annuel ne sont plus à louer, de remettre une partie des bénéfices générés par cet événement à des associations, au profit de nobles causes.

L’association Narbonnaise d’Aide aux Victimes et Actions de Justice

Le Point Rose qui accompagne les familles frappées par la perte d’un enfant avec des prises en charge adaptées.

Mécénat Chirurgie Cardiaque permet à des enfants atteints de malformations cardiaques d’être opérés lorsque cela est impossible dans leur pays, faute de moyens techniques ou financiers. .

Centre de Congrès Agora 248 avenue des Paluds Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 08 10

English :

Conceived as a veritable meeting place for tastings, the show invites visitors to explore a selection of wine and gastronomic products. Year after year, the event attracts ever-growing numbers of visitors.

