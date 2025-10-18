29ÈME DIONYSIADE Espira-de-l’Agly

29ÈME DIONYSIADE Espira-de-l’Agly samedi 18 octobre 2025.

29ÈME DIONYSIADE

Allées Teulière Espira-de-l’Agly Pyrénées-Orientales

Tarif : 8 – 8 – 8

Début : 2025-10-18 09:30:00

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Fête emblématique du vin, de la nature et de la culture en vallée de l’Agly depuis 1994, cet événement populaire et convivial propose une journée festive ouverte à tous.

Allées Teulière Espira-de-l’Agly 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 73 23 rivesaltes@perpignanmediterraneetourisme.com

English:

An emblematic celebration of wine, nature and culture in the Agly Valley since 1994, this popular and convivial event offers a festive day open to all.

German:

Das seit 1994 im Agly-Tal stattfindende symbolträchtige Fest des Weins, der Natur und der Kultur bietet als beliebtes und geselliges Ereignis einen festlichen Tag, der allen offensteht.

Italiano:

Dal 1994 questa manifestazione, emblematica celebrazione del vino, della natura e della cultura della valle dell’Agly, offre una giornata di festa aperta a tutti.

Espanol:

Celebración emblemática del vino, la naturaleza y la cultura en el valle de Agly desde 1994, este evento popular y acogedor ofrece una jornada festiva abierta a todos.

