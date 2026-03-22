29ème édition des Parcs & Jardins Villemandeur
29ème édition des Parcs & Jardins Villemandeur samedi 18 avril 2026.
29ème édition des Parcs & Jardins
Villemandeur Loiret
Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 09:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-18
29ème édition des Parcs & Jardins
Cette manifestation s’inscrit dans le cadre des actions menées par le Rotary club de Montargis-Gâtinais au profit de ses œuvres. 2 .
Villemandeur 45700 Loiret Centre-Val de Loire parcsetjardins@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
29th Parcs & Jardins
L’événement 29ème édition des Parcs & Jardins Villemandeur a été mis à jour le 2026-03-22 par OT MONTARGIS