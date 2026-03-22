29ème édition des Parcs & Jardins

Villemandeur Loiret

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 09:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18

29ème édition des Parcs & Jardins

Cette manifestation s’inscrit dans le cadre des actions menées par le Rotary club de Montargis-Gâtinais au profit de ses œuvres. 2 .

Villemandeur 45700 Loiret Centre-Val de Loire parcsetjardins@gmail.com

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English :

29th Parcs & Jardins

L’événement 29ème édition des Parcs & Jardins Villemandeur a été mis à jour le 2026-03-22 par OT MONTARGIS