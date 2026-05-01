29ème European Dragster au circuit de Clastres Seraucourt-le-Grand
29ème European Dragster au circuit de Clastres Seraucourt-le-Grand samedi 16 mai 2026.
Seraucourt-le-Grand
29ème European Dragster au circuit de Clastres
La clef des champs Seraucourt-le-Grand Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-16
1 compétition européenne, 3 courses et plus de 10 pays déjà représenté France, Allemagne, Suisse, Italie, Belgique, Espagne, Luxembourg, Hollande, Royaume Uni, Irlande, Angleterre, Ukraine, Andorre…
Tout ça à un seul endroit Clastres Dragway sur le Circuit de Clastres !
Vous souhaitez venir voir la course ?
Horaires d’ouverture
Samedi de 9h à 21h
Dimanche de 9h à 19h
Tarif
Journée 15€/personne gratuit pour les -12 ans accompagnés
Week-end 25€/personne gratuit pour les -12 ans accompagnés
Pas de prévente, billetterie sur place uniquement.
1 compétition européenne, 3 courses et plus de 10 pays déjà représenté France, Allemagne, Suisse, Italie, Belgique, Espagne, Luxembourg, Hollande, Royaume Uni, Irlande, Angleterre, Ukraine, Andorre…
Tout ça à un seul endroit Clastres Dragway sur le Circuit de Clastres !
Vous souhaitez venir voir la course ?
Horaires d’ouverture
Samedi de 9h à 21h
Dimanche de 9h à 19h
Tarif
Journée 15€/personne gratuit pour les -12 ans accompagnés
Week-end 25€/personne gratuit pour les -12 ans accompagnés
Pas de prévente, billetterie sur place uniquement. .
La clef des champs Seraucourt-le-Grand 02790 Aisne Hauts-de-France atd2003@free.fr
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English :
1 European competition, 3 races and over 10 countries already represented: France, Germany, Switzerland, Italy, Belgium, Spain, Luxembourg, Holland, United Kingdom, Ireland, England, Ukraine, Andorra…
All in one place: Clastres Dragway on the Circuit de Clastres!
Would you like to come and watch the race?
Opening hours:
Saturday: 9am to 9pm
Sunday: 9am to 7pm
Price
Day: 15€/person ? free for accompanied children under 12
Weekend: 25?/person ? free for accompanied children under 12
No presale, tickets on site only.
L’événement 29ème European Dragster au circuit de Clastres Seraucourt-le-Grand a été mis à jour le 2026-05-05 par OT du Saint-Quentinois