29ème European Dragster au circuit de Clastres Seraucourt-le-Grand

Seraucourt-le-Grand

29ème European Dragster au circuit de Clastres

La clef des champs Seraucourt-le-Grand Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-16

1 compétition européenne, 3 courses et plus de 10 pays déjà représenté France, Allemagne, Suisse, Italie, Belgique, Espagne, Luxembourg, Hollande, Royaume Uni, Irlande, Angleterre, Ukraine, Andorre…

Tout ça à un seul endroit Clastres Dragway sur le Circuit de Clastres !

Vous souhaitez venir voir la course ?

Horaires d’ouverture

Samedi de 9h à 21h

Dimanche de 9h à 19h

Tarif

Journée 15€/personne gratuit pour les -12 ans accompagnés

Week-end 25€/personne gratuit pour les -12 ans accompagnés

Pas de prévente, billetterie sur place uniquement.

1 compétition européenne, 3 courses et plus de 10 pays déjà représenté France, Allemagne, Suisse, Italie, Belgique, Espagne, Luxembourg, Hollande, Royaume Uni, Irlande, Angleterre, Ukraine, Andorre…

Tout ça à un seul endroit Clastres Dragway sur le Circuit de Clastres !

Vous souhaitez venir voir la course ?

Horaires d’ouverture

Samedi de 9h à 21h

Dimanche de 9h à 19h

Tarif

Journée 15€/personne gratuit pour les -12 ans accompagnés

Week-end 25€/personne gratuit pour les -12 ans accompagnés

Pas de prévente, billetterie sur place uniquement. .

La clef des champs Seraucourt-le-Grand 02790 Aisne Hauts-de-France atd2003@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

1 European competition, 3 races and over 10 countries already represented: France, Germany, Switzerland, Italy, Belgium, Spain, Luxembourg, Holland, United Kingdom, Ireland, England, Ukraine, Andorra…

All in one place: Clastres Dragway on the Circuit de Clastres!

Would you like to come and watch the race?

Opening hours:

Saturday: 9am to 9pm

Sunday: 9am to 7pm

Price

Day: 15€/person ? free for accompanied children under 12

Weekend: 25?/person ? free for accompanied children under 12

No presale, tickets on site only.

L’événement 29ème European Dragster au circuit de Clastres Seraucourt-le-Grand a été mis à jour le 2026-05-05 par OT du Saint-Quentinois