29ème Festival de théâtre de printemps rue du Figuier Fuveau
29ème Festival de théâtre de printemps rue du Figuier Fuveau vendredi 10 avril 2026.
29ème Festival de théâtre de printemps
Du vendredi 10 au dimanche 12 avril.
Vendredi 10/04 à 19h15
Samedi 11/04 à 13h30
Dimanche 12/04 à 13h45. rue du Figuier Théâtre du Cercle St Michel Fuveau Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-10
Retrouvez le 39ème Festival de Théâtre Provençal au Théâtre du Cercle Saint Michel à Fuveau. Deux jours de spectacles traditionnels mettant à l’honneur le patrimoine provençal.
Ce festival emblématique met en scène des pièces traditionnelles en langue provençale, rendant hommage au patrimoine culturel et linguistique de la région.
Venez découvrir des troupes passionnées qui feront revivre, à travers leurs interprétations, l’âme de la Provence.
Renseignements et réservations au 06 09 96 62 89 ou par email à cercle.stmichel@wanadoo.fr.
Plus d’informations disponibles sur www.saintmichel.org. .
rue du Figuier Théâtre du Cercle St Michel Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 96 62 89 cercle.stmichel@wanadoo.fr
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English :
Join us for the 39th Festival de Théâtre Provençal at the Théâtre du Cercle Saint Michel in Fuveau. Two days of traditional shows celebrating the heritage of Provence.
L’événement 29ème Festival de théâtre de printemps Fuveau a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme de Fuveau
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