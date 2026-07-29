Informations pratiques

La Fage-Saint-Julien

29ÈME FESTIVAL DES CULTURES DU MONDE DE LA FAGE SAINT JULIEN

La Fage-Saint-Julien Lozère

Tarif : 59 – 59 – EUR

Abonnement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-11

Si vous aimez la danse et les musiques du monde, il existe en Haute-Lozère un événement que vous ne pouvez pas manquer ! Il s’agit du Festival des Cultures du Monde à La Fage-Saint-Julien, à quelques kilomètres de Saint-Chély-d’Apcher.

Depuis 29 ans, ce petit village du Nord de la Lozère accueille cette manifestation qui met à l’honneur la diversité artistique et les folklores du monde entier.

Si vous aimez la danse et les musiques du monde, il existe en Haute-Lozère un événement que vous ne pouvez pas manquer ! Il s’agit du Festival des Cultures du Monde à La Fage-Saint-Julien, à quelques kilomètres de Saint-Chély-d’Apcher.

Depuis 29 ans, ce petit village du Nord de la Lozère accueille cette manifestation qui met à l’honneur la diversité artistique et les folklores du monde entier.

Au programme 4 jours de spectacle haut en couleurs avec des artistes, danseurs et musiciens venus des 4 coins du globe, des représentations de rue, des spectacles dans plusieurs villes du territoire, et une grande soirée de gala.

En plein cœur du mois d’août c’est un rendez-vous de choix pour les habitués et les visiteurs, qui chaque année affluent nombreux. L’occasion de découvrir, de s’évader, de danser, de voyager ! .

La Fage-Saint-Julien 48200 Lozère Occitanie +33 7 59 75 73 94 contact@festivalculturesdumonde.org

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English :

If you love dance and world music, there’s an event in Haute-Lozère you won’t want to miss! It’s the World Cultures Festival in La Fage-Saint-Julien, just a few kilometers from Saint-Chély-d’Apcher.

For the past 29 years, this small village in northern Lozère has hosted this event, which celebrates artistic diversity and folklore from around the world.

L’événement 29ÈME FESTIVAL DES CULTURES DU MONDE DE LA FAGE SAINT JULIEN La Fage-Saint-Julien a été mis à jour le 2026-07-24 par Conseil Départemental