29ème Festival International du Film Aventure et Découverte BP 228 Val-d’Isère
29ème Festival International du Film Aventure et Découverte BP 228 Val-d’Isère lundi 13 avril 2026.
29ème Festival International du Film Aventure et Découverte
BP 228 282 Rue de la Face Val-d’Isère Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-13
Célébrez l’aventure et la découverte pendant quatre jours ! Découvrez la sélection officielle des 11 films qui seront jugés par un jury exceptionnel et vous, le public.
.
BP 228 282 Rue de la Face Val-d’Isère 73150 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 06 06 60 info@valdisere.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 29th International Festival of Adventure and Discovery Films
Celebrate adventure and discovery for four days! Discover the official selection of 11 films which will be judged by an exceptional jury and you, the public.
L’événement 29ème Festival International du Film Aventure et Découverte Val-d’Isère a été mis à jour le 2025-12-16 par Val d’Isère Tourisme