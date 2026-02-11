29ème Festival International du Film Aventure et Découverte BP 228 Val-d’Isère

29ème Festival International du Film Aventure et Découverte

Célébrez l’aventure et la découverte pendant quatre jours ! Découvrez la sélection officielle des 11 films qui seront jugés par un jury exceptionnel et vous, le public.

BP 228 282 Rue de la Face Val-d’Isère 73150 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 06 06 60 info@valdisere.com

English : 29th International Festival of Adventure and Discovery Films

Celebrate adventure and discovery for four days! Discover the official selection of 11 films which will be judged by an exceptional jury and you, the public.

